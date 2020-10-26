Геннадій Кернес – чинний міський голова Харкова наразі перебуває у стабільному стані.

Перший заступник мера Ігор Терехов вже повідомив Кернесу, що за даними екзит-полів, він лідирує на місцевих виборах 2020 у Харкові та перемагає з результатом 61,2% голосів.

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За його словами, стан Кернеса – стабільний.

– Команда дуже просила зробити фото міського голови, але у клініці дотримуються своїх заходів безпеки. Порушити їх через світовий резонанс дозволили тільки одній людині – Олексію Навальному, який виклав фото з Шаріте, – розповів Терехов.

Окрім того, він анонсував відеозвернення Кернеса до харків’ян.

– Буде його звернення до харків’ян, фото і ролик, і головне – приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків, – повідомив перший віце-мер.

Коронавірус у Кернеса

10 вересня у Геннадія Кернеса виявили коронавірус та двостороннє запалення легень. 16 вересня Кернеса літаком доставили до Берліна.

2 жовтня у німецькій клініці Шаріте він здав повторний тест на Covid-19 і він виявився негативним. Наразі Кернес ще продовжує лікування.

Джерело: Харківська міська рада