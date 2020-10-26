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Факти / Україна / Політика

Кличко перемагає в першому турі, набравши 50,9% голосів – штаб Удару

Чинний київський міський голова Віталій Кличко перемагає в першому турі місцевих виборів.

Він набрав 50,9% голосів виборців, повідомила голова виборчого штабу партія Удар Віталія Кличка Оксана Продан.

У неї є інформація з 99% виборчих дільниць.

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– З великою ймовірністю перемагає вже в першому турі на виборах київського міського голови, – сказала Продан на онлайн-брифінгу.

Кличко перемагає в першому турі, набравши 50,9% голосів – штаб Удару

Другий тур виборів

Другий тур виборів мерів міст, де жоден кандидат не набрав 50% голосів, можуть призначити до 15 листопада. 

Точний день буде відомий після 6 листопада, коли Центральна виборча комісія повинна оголосити остаточні результати голосування.

Джерело: Удар

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