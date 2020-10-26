Кличко погодився на дебати з Поповим перед другим туром виборів мера Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що візьме участь у дебатах перед другим туром місцевих виборів, якщо він відбудеться.

Зокрема, Кличко дав згоду подебатувати із представником партії Опозиційна платформа – За життя Олександром Поповим, який, за даними екзит-полів, посів другу позицію за результатами першого туру.

– Якщо буде другий тур, я готовий професійно дискутувати. І відповісти на всі питання, які є, – сказав Кличко в ефірі одного з українських телеканалів на пропозицію Попова обговорити нинішню і майбутню ситуацію в столиці.

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Хто може пройти у другий тур

За виборчим законом України, кандидат у мери, який не набрав у першому турі абсолютну більшість голосів – понад 50% – не вважається переможцем.

Другий тур місцевих виборів між двома лідерами першого туру повинен відбутися протягом трьох тижнів.

За результатами екзит-полу, до другого туру виборів міського голови у Києві виходять Віталій Кличко та Олександр Попов.

Джерело: Сегодня