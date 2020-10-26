Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 26 жовтня у Києві зафіксували 308 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 34 362 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 699 людей, за добу – 15 українців. Усього коронавірус подолали 11 749 мешканців Києва, за добу – п’ять осіб.

Захворіли:

168 жінок віком від 20 до 84 років;

131 чоловік віком від 18 до 91 рокiв;

4 дівчаток від 9 місяців до 15 років;

5 хлопчиків від 11 до 17 років.

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До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 83, у Деснянському — 44 та Дніпровському районі – 43.

У київських лікарнях лікуються 1 856 хворих на коронавірус, з них 31 дитина. 463 пацієнти – у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ. 178 пацієнтів перебувають із підозрою на коронавірус.

Запалення легень лікують у 466 хворих.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: