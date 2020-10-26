КТ легень під час коронавірусу: що це, кому і коли потрібно робити

Після значного зростання кількості хворих на Covid-19 та тих, у кого фіксують відповідну симптоматику, українські лабораторії перенавантажені, і змоги зробити ПЛР-тестування та отримати результат доводиться чекати кілька днів.

Це може спонукати українців шукати інші шляхи та замість ПЛР намагатися з’ясувати діагноз за допомогою комп’ютерної томографії легень (спеціальний метод, під час якого використовується рентгенівське випромінювання).

Однак спеціалісти не радять проводити відповідне дослідження самостійно, оскільки воно призначається лише лікарем, коли від цього є користь для лікувального процесу.

– Американський коледж радіологів не рекомендує використовувати КТ для первинної діагностики, щоб залишити цей ресурс для тих, у кого виявили інфекцію, і є потреба у додатковому обстеженні, – говорить стратег, інфекціоніст Вадим Арістов.

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Крім того, нині КТ не дає стовідсоткового підтвердження хвороби.

– Справді, іноді КТ-ознаки з’являються раніше симптомів. Типовими ознаками Covid-19 на знімку є затемнення, подібні до тьмяного скла (83% пацієнтів мали їх), воно може супроводжуватися ущільненнями певних зон (58%), потовщенням плеври, що прилягає (52%), потовщенням міждольових перетинок (48%), малюнком бронхів, переповнених повітрям (46%), – продовжує Вадим Арістов.

За його словами, менш поширеним є синдром бруківки, коли на затемнення, подібні до тьмяного скла, накладаються світлі прожилки від потовщень міждольових перетинок. Але треба розуміти, що це не свідчить про Covid-19, ще є низка інших станів і захворювань, які можуть викликати такі зміни.

У дослідженні на 1 014 пацієнтів КТ показала специфічність лише 25%, тобто без додаткового ПЛР комп’ютерна томографія давала марну підозру на Covid-19 у трьох четвертях випадків.

Водночас для випадків підтвердженої на ПЛР асимптомної інфекції КТ допомагала з’ясувати ураження легенів. Так, у невеликому дослідженні на 24 пацієнти 50% мали типові для коронавірусу КТ-ознаки, 20% мали нетипові КТ-ознаки. Але в іншому дослідженні на 55 пацієнтів 67% мали КТ-ознаки пневмонії.

Тому перш ніж робити висновки з результатів КТ, варто мати результати ПЛР.

– Яким має бути порядок дослідження? ПЛР проводиться за призначенням лікаря. Зазвичай цей метод може давати позитивний результат ще за тиждень до появи симптомів, тобто вже через два дні після інфікування, коли збудник хвороби накопичується у носоглотці. Після першого тижня від появи симптомів можна проводити ІФА, яке показує, чи було інфікування, і чи викликало воно імунну реакцію. КТ проводиться додатково у різні моменти, – пояснює фахівець.

Це інструментальне дослідження, яке дає розуміння лікарям про ступінь ураження легенів, що на основі цих даних і стану хворого дає змогу призначити відповідне лікування.

ПЛР-тести на коронавірус

Нині головним методом перевірити захворювання на коронавірус є проведення ПЛР-тестування.

Однак не завжди воно може демонструвати достовірні результати.

Детальніше про проведення ПЛР-тестування на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубнік