Міністерство охорони здоров’я не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав коронавірус, оскільки багато людей переносять хворобу на самоізоляції.

Про це під час селекторної наради під головуванням президента повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– МОЗ не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а міністерство ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, тому негативний тест на Covid-19 не вимагається.

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Коронавірус в Україні

Станом на 26 жовтня на коронавірус в Україні за минулу добу захворіли ще 5 426 людей. Це на 500 менше, ніж було 25 жовтня.

Від початку пандемії одужали 142 537 пацієнтів, померло 6 464 людини.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській (478), Одеській (348) та Житомирській областях (345).