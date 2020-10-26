Коронавірус в Україні 26 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

За даними моніторингової системи РНБО, за минулу добу в Україні виявили 5 426 випадків коронавірусу. Це на 500 менше, ніж було 25 жовтня.

За добу одужали 1 029 пацієнтів, померло 103 людини.

Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.

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Найбільше зафіксували випадків у Харківській області (478), Одеській області (348) та Житомирській області (345).

Коронавірус у регіонах

Вінницька область — 9 401 випадок;

Волинська область — 12 403 випадки;

Дніпропетровська область — 13 144 випадки;

Донецька область — 8 701 випадок;

Житомирська область — 12 533 випадки;

Закарпатська область — 13 144 випадки;

Запорізька область — 8 132 випадки;

Івано-Франківська область — 18 590 випадків;

Кіровоградська область — 2 114 випадків;

Київ — 34 362 випадки;

Київська область — 14 845 випадків;

Львівська область — 27 608 випадків;

Луганська область — 3 233 випадки;

Миколаївська область — 7 069 випадків;

Одеська область — 22 179 випадків;

Полтавська область — 8 056 випадків;

Рівненська область — 17 730 випадків;

Сумська область — 10 605 випадків;

Тернопільська область — 19 261 випадок;

Харківська область — 33 250 випадків;

Херсонська область — 3 236 випадків;

Хмельницька область — 13 482 випадки;

Чернівецька область — 19 728 випадків;

Черкаська область — 8 147 випадків;

Чернігівська область — 7 971 випадок.

Коронавірус 25 жовтня

25 жовтня в Україні виявили 6 088 нових випадків коронавірусу. Це майже на одну тисячу менше, ніж днем раніше. Загалом зафіксовано 343 498 випадків Covid-19.

Померло 102 українці, а одужало 1 753. Серед антилідерів – Харківщина (660), Львівщина (405) та Київ (359).