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На 500 менше: в Україні спад кількості нових випадків коронавірусу

За даними моніторингової системи РНБО, за минулу добу в Україні виявили  5 426 випадків коронавірусу. Це на 500 менше, ніж було 25 жовтня.

За добу одужали 1 029 пацієнтів, померло 103 людини.

Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Найбільше зафіксували випадків у Харківській області (478), Одеській області (348) та Житомирській області (345).

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область — 9 401 випадок;
  • Волинська область — 12 403 випадки;
  • Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
  • Донецька область — 8 701 випадок;
  • Житомирська область — 12 533 випадки;
  • Закарпатська область — 13 144 випадки;
  • Запорізька область — 8 132 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 114 випадків;
  • Київ — 34 362 випадки;
  • Київська область — 14 845 випадків;
  • Львівська область — 27 608 випадків;
  • Луганська область — 3 233 випадки;
  • Миколаївська область — 7 069 випадків;
  • Одеська область — 22 179 випадків;
  • Полтавська область — 8 056 випадків;
  • Рівненська область — 17 730 випадків;
  • Сумська область — 10 605 випадків;
  • Тернопільська область — 19 261 випадок;
  • Харківська область — 33 250 випадків;
  • Херсонська область — 3 236 випадків;
  • Хмельницька область — 13 482 випадки;
  • Чернівецька область — 19 728 випадків;
  • Черкаська область — 8 147 випадків;
  • Чернігівська область — 7 971 випадок.

Коронавірус в Україні 26 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус 25 жовтня

25 жовтня в Україні виявили 6 088 нових випадків коронавірусу. Це майже на одну тисячу менше, ніж днем раніше. Загалом зафіксовано 343 498 випадків Covid-19.

Померло 102 українці, а одужало 1 753. Серед антилідерів –  Харківщина (660), Львівщина (405) та Київ (359).

Джерело: РНБО

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