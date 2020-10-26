На Київщині школи з червоної зони перейдуть на дистанційне навчання

На Київщині школи, які знаходяться у червоній зоні карантину, після канікул навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення озвучив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Доля решти навчальних закладів залежатиме від стану епідеміологічної ситуації.

Всього в Київській області знаходиться 703 закладів середньої освіти. Водночас продовжують працювати дитячі садочки – їх в області 780.

Наразі 14 з них зачинені на карантин через випадки інфікування коронавірусом серед вихованців та персоналу.

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Осінні канікули в Україні

Кабінет міністрів України порекомендував навчальним закладам запровадити осінні канікули для школярів раніше.

За рекомендаціями, більшість дітей почали відпочивати з 15 жовтня. Однак багато шкіл вирішили не змінювати терміни канікул.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація