Курс валют НБУ на 26 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 жовтня.

Регулятор встановив курс долара на рівні 28,29 грн, що в порівнянні з попереднім робочим днем на 3 копійки більше.

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Євро виріс у ціні на 14 копійок, його курс – 33,54 грн.

Також подорожчав і російський рубль – 0,370 грн.

Курс валют на 24 жовтня:

$1 – 28,2911 грн;

€1 – 33,549 грн;

1 польський злотий – 7,3227 грн;

10 російських рублів – 3,7003 грн.

Прогноз курсу долара

Очільник Кабміну України Денис Шмигаль розповів, яким буде курс долара до кінця 2020 року.

За його словами, не варто побоюватися, що вартість валюти вийде за межі 30 грн/$.

Його ціна коливатиметься у районі 27-28 грн і не підніметься вище навіть 29 грн.