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Факти / Україна / Політика

Половина українців, які голосували, очікують покращення після місцевих виборів – опитування

Понад половина українців, які проголосували, вважають місцеві вибори важливими для України.

Водночас лише половина тих, хто утримався від голосування, назвали місцеві вибори важливими, свідчать дані соціологічного опитування групи Рейтинг.

47% українців, які голосували, вважають, що після місцевих виборів ситуація в їхньому населеному пункті покращиться. 38% вважають, що нічого не зміниться.

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Лише 20% тих, хто не голосував, очікують покращення ситуації після місцевих виборів.

Водночас 58% опитаних не очікують зміни ситуації, а 13% вважають, що ситуація навпаки погіршиться.

Місцеві вибори: чого очікують українці від нової місцевої влади

У дослідженні було опитано 9 947 респондентів, 1 200 з них не брали участь у виборах та були опитані методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. Лише 8 747 респондентів проголосували, їх опитали на виході з дільниці.

Похибка опитування тих, хто не голосував, становить не більше 2,8%. Похибка опитування тих, хто голосував – 1,4%.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування та голів населених пунктів. Прогнозована явка на виборах складає понад 37% громадян, проте остаточних даних нині немає.

Результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах може відбутися другий тур виборів міських голів.

Джерело: Рейтинг

Фото: Рейтинг

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