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Факти / Україна / Політика

Порушень, що впливають на результати виборів, не було – Опора

Порушення, зафіксовані під час місцевих виборів 2020 року, не можуть вплинути на результат голосування.

Про це заявили в Громадянській мережі Опора.

– Ми можемо констатувати, що за підсумками оцінок наших спостерігачів… на 89,7% виборчих дільниць спостерігачі не виявили під час усіх етапів голосування порушень, які могли вплинути на результат голосування, – повідомив аналітик Опори Олександр Неберикут на прес-конференції в понеділок в Києві.

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Основні порушення на місцевих виборах

Опора зафіксувала достатньо масові порушення процедур організації місцевих виборів 2020 року і проведення кампаній.

Також мали місце інциденти із недотриманням порядку ведення передвиборної агітації та спробами підкупу виборців, зловживаннями адміністративними ресурсами та спотвореннями процедури зміни виборчої адреси.

Водночас в Опорі відзначили своєчасні зміни до Кримінального кодексу України та достатньо активну діяльність правоохоронців, які реагували на сигнали про порушення виборчого процесу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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