Місцеві вибори 2020: курйози, скандали та смішні ситуації (ФОТО та ВІДЕО)

В Україні 25 жовтня пройшли місцеві вибори, однак традиційно не обійшлося без курйозних ситуацій, скандалів та безглуздостей.

Зустріч Зеленського з активісткою Femen

Перед тим, як президент Володимир Зеленський із дружиною зайшли на дільницю, перед ними вибігла дівчина і задерла спідницю з написом Zexist.

Активистку затримала поліція.

На Херсонщині сейф з бюлетенями відкривали болгаркою

У Верхньорогачицькому районі Херсонської області на дільниці члени виборчої комісії не змогли відкрити сейф з бюлетенями.

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Вирішили цю проблему бійці ДСНС, відкривши сейф болгаркою.

Незвичайні кабінки – тренд на виборах 2020

На місцевих виборах у 2020 році особливо виділялися креативні рішення в оформленні кабінок для голосування.



























Порвані бюлетені, матюки та гола дівчина: курйози на місцевих виборах 2020 / 7 фотографий

У будь-якій незрозумілій ситуації – шматуй бюлетені

Місцеві вибори в Україні у 2020 році проходили за новим Виборчим кодексом. Українці отримали нові бюлетені, а їх форма заповнення була дещо складнішою, ніж раніше.

Якщо вже хтось заморочився та заздалегідь розібрався, як їх заповнювати, то була і частка виборців, яка просто шматувала бюлетені, якщо не розуміли, що з ними робити.

В Одеській області 52-річному чоловіку виписали штраф за порвані бюлетені. Така ж ситуація склалася і у Житомирській, Миколаївській, Тернопільській та Волинській областях.

Матюки – інструмент волевиявлення



































Порвані бюлетені, матюки та гола дівчина: курйози на місцевих виборах 2020 / 9 фотографий

Порушення на місцевих виборах

На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.

Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.