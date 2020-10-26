Радник ОП про результати виборів: Абсолютний апокаліпсис відбувся

Результати місцевих виборів 2020 року показали, що тотальне оновлення на місцях все ще неможливе, а громадяни втомилися від традиційних типів політики.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України з комунікацій Михайло Подоляк.

– Абсолютний апокаліпсис відбувся. Кінець світу. Не менше. За надзвичайно “опущеної” явки хтось зі “старих” набрав мізер і залишився при своїх, – вважає він.

Подоляк про результат Слуги народу

Радник керівника ОП вважає, що низький результат Слуги народу на місцевих виборах 2020 пов’язаний із “багатоканальним” і “рясним” компроматом проти партії, який використовували конкуренти.

Також перемагати політсилі заважали внутрішні конфлікти в партії, вважає Подоляк.

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Явка і попередні результати

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких Опозиційна платформа – За життя отримала порівняно гарні результати, тоді як партія Слуга народу президента Володимира Зеленського виступила погано.

Участь у волевиявленні була дуже низькою, за підрахунками ЦВК, явка була лише 36,88%. Це майже на 10% менше, ніж 46,5%, які проголосували в останньому турі місцевих виборів в Україні у 2015 році.