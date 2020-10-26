За даними екзит-полів на місцевих виборах 2020 у Харкові, перемагає чинний голова Геннадій Кернес.

Попри те, що харківський мер Геннадій Кернес не з’являвся на публіці понад два місяці – більшість харків’ян все одно проголосували за нинішнього мера.

За даними екзит-полів, він виграв у першому турі та набрав за різними опитуваннями майже 60% голосів, випередивши своїх суперників Олександра Фельдмана та Олексія Кучера.

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У штабі Кернеса напередодні ввечері скромно пораділи перемозі їхнього лідера. Наразі чинний мер Харкова перебуває у німецькій лікарні на лікуванні від коронавірусу.

– Я розмовляв з Павлом Фуксом, який мав розмову з Геннадієм Адольфовичем. Наразі його стан нормальний та стабільний, – розповів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

За даними екзит-полів, партія Кернеса перемогла і на виборах до міськради. Хоча на дільничних комісіях ще рахують голоси. Ті, хто вже не вперше працюють на виборах, кажуть, такого складного підрахунку не пам’ятають.

Жителі Харкова отримували одразу чотири бюлетені для голосування. Порахувати треба не лише, за яку партію виборці віддали більше голосів, а ще й скільки голосів отримав кожен кандидат від цієї партії – а це від 5 до 12 прізвищ.

– Уявіть, що все це потрібно обробити, розсортувати, розкласти за іменами кожного кандидата від кожної партії, окремо запакувати, а потім все це згрупувати і ще в один пакет загальний, – зазначив голова дільничої виборчої комісії Олександр Бінусов.

У Харкові на місцевих виборах 2020 через низьку явку порушень було небагато, у поліції понад 200 звернень, кримінальних проваджень трохи більше десяти. Але головна робота тільки починається, кажуть спостерігачі, адже ризики підробки результатів під час підрахунку голосів ще вищі, ніж під час виборів.

– Ризики є через погане рахування бюлетенів, тобто комісії можуть фальсифікувати що завгодно, коли їх рахуватимуть, вони можуть бюлетені однієї партії рахувати за інші партії, потім прописувати недостовірні дані до протоколів, можуть переписувати протоколи за транспортування до територіальних виборчих комісій, – говорить координатор громадської мережі Опора у Харківській області Микола Зінченко.

Коли ж завершиться підрахунок голосів, не беруться прогнозувати ні в міській ТВК, ні в обласній. Якщо під час підрахунку бюлетенів член комісії знайде помилку, бюлетені перераховуватимуть заново. І такі випадки на попередніх виборах були.

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Результати екзит-полу у Харкові

Згідно з результатами екзит-полу, до складу Харківської міської ради можуть потрапити шість партій – Блок Кернеса, Опозиційна платформа – За життя, Слуга народу, Європейська солідарність, партія Шарія, Блок Світличної – Разом.