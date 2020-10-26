Станом на 26 жовтня ситуація з коронавірусом не покращується. У світі за минулу добу на Covid-19 захворіли ще понад 368 тис. людей.

Від початку пандемії кількість інфікованих становить вже 42 923 311. З них померли від ускладнень 1 152 978 хворих, а одужали – 28 898 316 пацієнтів.

Антилідерами за кількістю хворих залишаються США (8 633 194), Індія (7 864 811) та Бразилія (​​5 380 635). Україна у світовому рейтингу перебуває на 22 місці – між Туреччиною і Саудівською Аравією.

Тим часом у Франції за добу виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – понад 52 тис. Загалом у країні налічується 1 138 507 хворих з початку пандемії.

Цей показник зріс на понад 6 тис. порівняно з попередніми даними кількості інфікованих. За останні три дні у Франції зареєструвала понад 139 тис. нових випадків коронавірусу.

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Водночас на коронавірус в Україні за минулу добу захворіли ще 5 426 людей, що на 500 менше, ніж було 25 жовтня. Загальна кількість хворих становить 348 924.

Від початку пандемії одужали 142 537 пацієнтів, померло 6 464 людини.

Різко зменшилась кількість нових хворих і у Києві. За минулу добу у столиці підтвердили 308 випадків Covid-19. Загалом у столиці 34 362 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Водночас на Київщині школи з червоної зони після канікул перейдуть на дистанційне навчання. Доля решти навчальних закладів залежатиме від стану епідеміологічної ситуації.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що українська вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік. Оскільки три етапи клінічних випробувань займуть близько одного року.