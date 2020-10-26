Результати місцевих виборів 2020: хто вже пройшов і де найсерйозніша боротьба

Більшість мерів великих міст, крім Геннадія Кернеса, не змогла перемогти в першому турі, тому тепер буде змушена “шукати союзників для боротьби у другому турі й для формування більшості в міськраді”.

А найбільш гостра боротьба у другому турі очікується в Ужгороді та Чернівцях.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в Facebook.

Харків

– Перемога Кернеса в першому турі очікувалася.

Нині інтрига з підрахунком голосів існує тільки для другого місця, адже перше впевнено отримає Геннадій Кернес, написав Фесенко.

У боротьбі за символічне друге місце беруть участь Олександр Фельдман від Опозиційної платформи – За життя і Олексій Кучер від Слуги народу. За даними екзит-полу, різниця між їхніми результатами в першому турі лише 0,14%, зазначив політолог.

Одеса

– Перемога Труханова на виборах мера Одеси виявилася не настільки переконливою, як очікувалося.

У другому турі Геннадію Трухановому доведеться боротися з кандидатом від ОПЗЖ Миколою Скориком, отже виникають передумови для тактичного союзу з партією Слуга народу, яка посіла третє місце на виборах в Одесі, вважає Фесенко.

За даними екзит-полу КМІС, Олегу Філімонову від Слуги народу не вистачило 1,5% для виходу в другий тур, додав експерт.

Дніпро

– Перевага у Філатова солідна, але ризики можуть виникнути.

У Дніпрі до другого туру виходять чинний мер Борис Філатов і Загід Краснов від партії Громадська сила. Ризики для Філатова можуть виникнути в тому випадку, якщо його численні противники об’єднаються, вважає Фесенко.

А ось ситуація в новому складі міськради може виникнути “патова і вельми нестабільна”, додав політолог.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Київ

Фесенко не проаналізував ситуацію з місцевими виборами в Києві, але нагадаємо, що, за результатами екзит-полу, до другого туру виборів міського голови в Києві виходять Віталій Кличко і Олександр Попов.

А до міської ради можуть потрапити сім політичних сил.