Партія Слуга народу за підсумками місцевих виборів здобуває найбільше місць в обласних і районних радах. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко, представляючи результати паралельного підрахунку голосів.

За його словами, після обробки результатів із 49% дільниць Слуга народу має 20% місць в обласних радах, 17% — у районних і 15% — голів ОТГ.

Паралельний підрахунок голосів засвідчив ще й перемогу представника Слуги народу на виборах до Верховної ради у 208 окрузі (Чернігівська область). Анатолій Гунько набирав там понад 33% голосів, випередивши найближчого опонента на 1 400 голосів.







Слуга народу лідирує на виборах до обласних і районних рад / 2 фотографии

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Корнієнко зазначив, що, попри значну кількість зафіксованих порушень, вони не мали суттєвого впливу на результати виборів. Волевиявлення відбулося за всіма демократичними стандартами. Водночас підкреслив, що там, де є суттєві порушення, партія юридично відстоюватиме голоси виборців.

– Наші партійні структури готуються до позовів. Десь уже пішли позови. Наша стратегія — всім порушенням даємо хід і намагаємося їм дати юридичне розгортання. Тому що будь-який такий момент у виборчому процесі потрібно висвітлювати, спробувати вирішити на користь ображеної сторони. Тим самим ми робимо виборчий процес кращим, і на майбутнє зокрема, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що бюлетені стали головною проблемою місцевих виборів.