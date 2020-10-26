Національна служба здоров’я хоче збільшити тариф за виходжування недоношених немовлят до 194 тис. грн.

За даними НСЗУ, в Україні щороку передчасно народжується близько 20 тис. дітей, тобто кожен 15-й новонароджений. На ліки для підтримки перших місяців життя, виходжування та реабілітацію цих немовлят необхідні значні кошти.

– До впровадження Програми медичних гарантій, практично усі фінансові витрати – а це до 100 тис. грн – лягали на родину. Цьогоріч НСЗУ у програмі визначила надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках пріоритетною послугою. Вона є безоплатною для родини. А за порятунок такого немовляти медичний заклад отримує кошти за підвищеним тарифом, – йдеться у повідомленні.

Наразі за останніх шість місяців допомогу отримали близько 19,5 тис. малюків, які народились передчасно з масою тіла до 1,5 кг.

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Цьогоріч тариф на надання неонатальної допомоги у Програмі медичних гарантій становить від 26 тис. грн. до 98,5 тис. грн. На сьогодні ці заклади отримали вже понад 716 млн грн.

У 2021 році НСЗУ пропонує збільшити середньозважений тариф на надання такої допомоги до 42 тис. грн, при цьому тариф за виходжування новонароджених з масою тіла до 1,5 кг буде 194 тис. грн. Але це залежить від того, чи відбудеться збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік.

Пологи в Україні

З 2021 року Міністерство охорони здоров’я України збільшить вартість надання медичної допомоги під час пологів. Також будуть діяти коефіцієнти, які регулюватимуться залежно від складності випадку.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, вартість пологів тепер становитиме від 35,9 тис. грн до 194,5 тис. грн. Ці кошти сплачуватиме лікарням держава.