Україна хоче закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року

Повітряні сили планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів.

Для створення тільки прототипу власного бойового літака необхідно 10 років і $10 млрд, заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов в інтерв’ю РБК-Україна.

У Збройних силах планує закуповувати авіаційну техніку за кордоном.

– Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники, – зазначив генерал-полковник.

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Він додав, що Польщі, незважаючи на те, що вони вже довгий час є союзником США і повноцінним членом НАТО, лише зараз вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35.

– У поляків на озброєнні поруч з радянськими Міг-29 стоять F-16. Такий досвід Польщі був би для нас найбільш прийнятним: отримати ескадрилью винищувачів і поставити її на озброєння однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил, – сказав Дроздов.

Американські бомбардувальники в Україні

У вересні стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н кілька разів патрулювали небо над Україною.

В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.

Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, НАТО та їх партнерів.

Джерело: РБК-Україна