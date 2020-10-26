PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Україна хоче закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року

Повітряні сили планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів.

Для створення тільки прототипу власного бойового літака необхідно 10 років і $10 млрд, заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов в інтерв’ю РБК-Україна.

У Збройних силах планує закуповувати авіаційну техніку за кордоном.

– Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники, – зазначив генерал-полковник.

Читайте: Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом – останні новини

Він додав, що Польщі, незважаючи на те, що вони вже довгий час є союзником США і повноцінним членом НАТО, лише зараз вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35.

Україна хоче закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року

Сучасний американський винищувач F-35

– У поляків на озброєнні поруч з радянськими Міг-29 стоять F-16. Такий досвід Польщі був би для нас найбільш прийнятним: отримати ескадрилью винищувачів і поставити її на озброєння однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил, – сказав Дроздов.

Україна хоче закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року

Американський винищувач F-16

Американські бомбардувальники в Україні

У вересні стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н кілька разів патрулювали небо над Україною.

В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.

Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, НАТО та їх партнерів.

Джерело: РБК-Україна

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх