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Факти / Україна

Везли нові iPhone 12: у Борисполі та Жулянах затримали двох українців

У Києві та Борисполі затримали двох українців, які намагалися нелегально завезти нові iPhone 12 до України.

Один громадянин прилетів з Італії та привіз із собою 11 телефонів нової моделі, він намагався їх провезти без сплати митних платежів. Його затримали у аеропорту Київ. Згідно з українським законодавством, два смартфони він зміг залишити собі, інші дев’ять – вилучили.

Аналогічна ситуація відбулася у Борисполі. Там українець також намагався провести чотири нових iPhone 12. Згідно з чеками, один з них коштував понад £1 тис.

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Другий контрабандист ухвалив рішення сплатити необхідні платежі.

Щодо обох громадян склали протоколи про порушення митних правил.

Айфон 12 Держмитниця

Контрабанда

У жовтні у Закарпатській області затримали контрабандиста, який ховав зброю в іграшці.

Прикордонникам вдалося знайти два пістолети.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело: Київська митниця Держмитслужби

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