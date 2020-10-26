Як оформити догляд за літньою людиною в Україні

Крок 1. Збираємо інформацію
Право оформити догляд за одинокою літньою людиною, якій виповнилося 80 років, а також за інвалідом I групи, мають непрацюючі громадяни працездатного віку. Вони будуть заробляти страховий стаж.
Потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що літня людина потребує постійного догляду.
У 2020 році переглянули порядок надання грошової допомоги літнім самотнім людям, які потребують сторонньої допомоги. Для осіб, які досягли 80 років, вона становить 40% від прожиткового мінімуму. З 1 липня 2020 року сума складає 684,80 грн.
Крок 2. Збираємо необхідні документи
Щоб оформити догляд за літньою людиною, знадобиться:
- паспорт літньої людини й особи, яка здійснюватиме догляд;
- трудова книжка з відміткою про відсутність працевлаштування;
- висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан здоров’я дозволяє надавати соціальні послуги, тобто доглядати за літньою людиною;
- довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності в літньої людини (за наявності);
- висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що людина потребує догляду (видається органами охорони здоров’я за місцем проживання пенсіонера).
Крок 3. Звертаємося до Управління праці
Щоб оформити догляд за літньою людиною, потрібно звернутися в Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, якій потрібна допомога.
Разом із пакетом документів подаються заяви – від літньої людини, а також від особи, яка здійснюватиме догляд.
З моменту подання заяви буде призначено допомогу.
Крок 4. Вирішуємо питання зі спадщиною
Разом з оформленням догляду за літньою людиною в Управлінні праці та соціального захисту населення можна врегулювати питання спадщини.
Якщо літня людина виявляє бажання передати в право власності своє майно особі, яка здійснює догляд, є три варіанти:
- заповіт;
- договір довічного утримання;
- дарча.
Усі зазначені документи оформляють у нотаріуса. Заповіт у будь-який момент можна змінити без відома людини, на яку укладено заповіт. Дарча не має зворотної сили. У цьому документі можна лише позначити умови, за яких майно перейде у власність іншої людини.
Договір довічного утримання – це також зручний спосіб законного оформлення відносин між літньою людиною й особою, яка здійснює догляд. У ньому можна вказати всі умови, права й обов’язки, які мають бути виконані. У будь-який момент договір може бути розірваний.
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