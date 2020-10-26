Партія Європейська Солідарність перемагає у 5 регіонах України, й заходить в усі обласні ради країни.

Про це під час брифінгу у центральному штабі партії заявив п’ятий президент, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко.

За за підсумками паралельного підрахунку голосів, який проводить партійний штаб, ЄС лідирує у Львівській (30,52%), Рівненській (18,58%), Тернопільській (22,68%), Київській областях (19,61%) та місті Києві (20,29%).

– Ми дуже тішимось, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку кампанії і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти вже в першому турі, – зазначив Порошенко.

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Порошенко також додав, що Європейська солідарність – єдина політична сила, яка буде представлена в усіх обласних центрах України.

Місцеві вибори та вибори мера Києва

Місцеві вибори 2020 в Україні пройшли у неділю, 25 жовтня. Соціальна група Рейтинг провела власний екзит-пол, охопивши близько 400 дільниць по країні.

В Києві інтрига була до останнього. Але більше в тому, хто вийде в другий тур разом із Кличком.

Згідно з даними екзит-полу, Віталій Кличко набрав 47,8%. А от за даними зі штабу УДАР, Кличко перемагає в першому турі місцевих виборів, набравши 50,9% голосів.