PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Європейська солідарність заходить в усі обласні ради України – Порошенко

Партія Європейська Солідарність перемагає у 5 регіонах України, й заходить в усі обласні ради країни.

Про це під час брифінгу у центральному штабі партії заявив п’ятий президент, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко.

За за підсумками паралельного підрахунку голосів, який проводить партійний штаб, ЄС лідирує у Львівській (30,52%), Рівненській (18,58%), Тернопільській (22,68%), Київській областях (19,61%) та місті Києві (20,29%).

– Ми дуже тішимось, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку кампанії і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти вже в першому турі, – зазначив Порошенко.

Читайте: Кличко погодився на дебати з Поповим перед другим туром виборів мера Києва

Порошенко також додав, що Європейська солідарність – єдина політична сила, яка буде представлена в усіх обласних центрах України.

Місцеві вибори та вибори мера Києва

Місцеві вибори 2020 в Україні пройшли у неділю, 25 жовтня. Соціальна група Рейтинг провела власний екзит-пол, охопивши близько 400 дільниць по країні.

В Києві інтрига була до останнього. Але більше в тому, хто вийде в другий тур разом із Кличком.

Згідно з даними екзит-полу, Віталій Кличко набрав 47,8%. А от за даними зі штабу УДАР, Кличко перемагає в першому турі місцевих виборів, набравши 50,9% голосів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка