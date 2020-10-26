Закінчилися пакети і скотч: у Броварах бюлетені привезли в мішках і згорнутими в трубочку

У Броварах деякі члени комісій не запаковують відповідним чином виборчу документацію. Протоколи і бюлетені деяких комісій стоять в коробках на сходах та у відкритих пакетах.

Так, одна із дільничних виборчих комісій не запакувала бюлетені в спецпакети, а згорнула їх в трубочку, заклеїла, склала до мішка і привезла до міської територіальної виборчої комісії в такому вигляді.

Члени комісії пояснили, що на дільниці закінчилися пакети та скотч, тому довелося транспортувати бюлетені у такий спосіб.

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Також спостерігачі помітили чоловіка, який виявився головою виборчої комісії. Прямо на сходах він заклеював пакети з виборчою документацією. Чоловік пояснив, що раніше не знав, як це правильно робити.

26 жовтня правоохоронці отримали ще 228 заяв та повідомлень про порушення під час проведення місцевих виборів 2020.

У день виборів, 25 жовтня, в Нацполіції повідомляли про понад 5 тис. звернень.