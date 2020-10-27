Ректор університету в Сумах попалився на хабарництві

У Сумах ректор одного з університетів взяв хабар у сумі $5 тис. Чоловік вимагав гроші від місцевого мешканця за оренду приміщення університету.

Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції в Сумській області.

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За вимогою ректора, підприємець мав сплатити $5 тис. в обмін на договір про оренду 300 квадратних метрів приміщень університету.

Зловмисника затримали під час хабарництва. Нині правоохоронці вирішують, чи оголошувати підозру за ч. 3 ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України.











$5 тис. за оренду: у Сумах на хабарі затримали ректора університету / 3 фотографии

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У Києві затримали замначальника ліцею Богуна

СБУ затримала замначальника Київського військового ліцею ім. І. Богуна, бо він вимагав хабара від мешканки Києва. Працівник лідею обіцяв зарахували родича жінки до навчального закладу, якщо та заплатить $5 тис.

Правоохоронці відкрили справу за ст. 368 ККУ. Йому загрожує строк від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція