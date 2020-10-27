Станом на ранок 27 жовтня в Україні підтвердили 355 601 випадок коронавірусної хвороби з початку пандемії. За добу виявили ще 6 677 хворих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 6 590 осіб, за добу – 126.

Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам, за добу – ще 2 799. Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл. — 9 506 (+105)

Волинська обл. — 12 635 (+232)

Дніпропетровська обл. — 13 418 (+274)

Донецька обл. — 8 819 (+118)

Житомирська обл. — 12 878 (+345)

Закарпатська обл. — 13 345 (+201)

Запорізька обл. — 8 463 (+331)

Івано-Франківська обл. — 18 915 (+325)

Кіровоградська обл. — 2 157 (+43)

м. Київ — 34 887 (+525)

Київська обл.— 15 156 (+311)

Львівська обл. — 28 086 (+478)

Луганська обл. — 3 321 (+88)

Миколаївська обл. — 7 194 (+125)

Одеська обл. — 22 640 (+461)

Полтавська обл. — 8 350 (+294)

Рівненська обл. — 18 003 (+273)

Сумська обл. — 10 810 (+205)

Тернопільська обл. — 19 522 (+261)

Харківська обл. — 33 806 (+556)

Херсонська обл. — 3 344 (+108)

Хмельницька обл. — 13 845 (+363)

Чернівецька обл. — 20 117 (+389)

Черкаська обл. — 8 301 (+154)

Чернігівська обл. — 8 083 (+112)

Коронавірус 26 жовтня

Для порівняння, статистика коронавірусу на 26 жовтня в Україні свідчить про 5 426 хворих за добу. Це на 500 менше, ніж було 25 жовтня.

За добу одужали 1 029 пацієнтів, померло 103 людини. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.