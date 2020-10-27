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Факти / Інфографіка

6 677 хворих: в Україні різко зріст добовий приріст Covid-19

Станом на ранок 27 жовтня в Україні підтвердили 355 601 випадок коронавірусної хвороби з початку пандемії. За добу виявили ще 6 677 хворих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 6 590 осіб, за добу – 126.

Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам, за добу – ще 2 799. Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл. — 9 506 (+105)
  • Волинська обл. — 12 635 (+232)
  • Дніпропетровська обл. — 13 418 (+274)
  • Донецька обл. — 8 819 (+118)
  • Житомирська обл. — 12 878 (+345)
  • Закарпатська обл. — 13 345 (+201)
  • Запорізька обл. — 8 463 (+331)
  • Івано-Франківська обл. — 18 915 (+325)
  • Кіровоградська обл. — 2 157 (+43)
  • м. Київ — 34 887 (+525)
  • Київська обл.— 15 156 (+311)
  • Львівська обл. — 28 086 (+478)
  • Луганська обл. — 3 321 (+88)
  • Миколаївська обл. — 7 194 (+125)
  • Одеська обл. — 22 640 (+461)
  • Полтавська обл. — 8 350 (+294)
  • Рівненська обл. — 18 003 (+273)
  • Сумська обл. — 10 810 (+205)
  • Тернопільська обл. — 19 522 (+261)
  • Харківська обл. — 33 806 (+556)
  • Херсонська обл. — 3 344 (+108)
  • Хмельницька обл. — 13 845 (+363)
  • Чернівецька обл. — 20 117 (+389)
  • Черкаська обл. — 8 301 (+154)
  • Чернігівська обл. — 8 083 (+112)

статистика коронавірусу в Україні

Коронавірус 26 жовтня

Для порівняння, статистика коронавірусу на 26 жовтня в Україні свідчить про 5 426 хворих за добу. Це на 500 менше, ніж було 25 жовтня.

За добу одужали 1 029 пацієнтів, померло 103 людини. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.

Фото: Dreamstime

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