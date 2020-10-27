Станом на ранок 27 жовтня в Україні підтвердили 355 601 випадок коронавірусної хвороби з початку пандемії. За добу виявили ще 6 677 хворих.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 6 590 осіб, за добу – 126.
Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам, за добу – ще 2 799. Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька обл. — 9 506 (+105)
- Волинська обл. — 12 635 (+232)
- Дніпропетровська обл. — 13 418 (+274)
- Донецька обл. — 8 819 (+118)
- Житомирська обл. — 12 878 (+345)
- Закарпатська обл. — 13 345 (+201)
- Запорізька обл. — 8 463 (+331)
- Івано-Франківська обл. — 18 915 (+325)
- Кіровоградська обл. — 2 157 (+43)
- м. Київ — 34 887 (+525)
- Київська обл.— 15 156 (+311)
- Львівська обл. — 28 086 (+478)
- Луганська обл. — 3 321 (+88)
- Миколаївська обл. — 7 194 (+125)
- Одеська обл. — 22 640 (+461)
- Полтавська обл. — 8 350 (+294)
- Рівненська обл. — 18 003 (+273)
- Сумська обл. — 10 810 (+205)
- Тернопільська обл. — 19 522 (+261)
- Харківська обл. — 33 806 (+556)
- Херсонська обл. — 3 344 (+108)
- Хмельницька обл. — 13 845 (+363)
- Чернівецька обл. — 20 117 (+389)
- Черкаська обл. — 8 301 (+154)
- Чернігівська обл. — 8 083 (+112)
Коронавірус 26 жовтня
Для порівняння, статистика коронавірусу на 26 жовтня в Україні свідчить про 5 426 хворих за добу. Це на 500 менше, ніж було 25 жовтня.
За добу одужали 1 029 пацієнтів, померло 103 людини. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.