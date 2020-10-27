Курс валют НБУ на 27 жовтня 2020 в Україні

Українська гривня щодо американської валюти знецінилась та станом на ранок 27 жовтня зупинилась на рівні 28,27 грн/$1.

А от європейська валюта дещо здешевшала та коштує 33,49 грн/€1.

Курс валют в Україні на 27 жовтня 2020:

$1 – 28,33 грн;

€1 – 33,49 грн;

1 польський злотий – 7,3309 грн;

10 російських рублів – 3,7124 грн.

Курс долара до кінця 2020

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Його вартість коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронакризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.