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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар здорожчав, а євро подешевшало: курс валют 27 жовтня

Українська гривня щодо американської валюти знецінилась та станом на ранок 27 жовтня зупинилась  на рівні 28,27 грн/$1.

А от європейська валюта дещо здешевшала та коштує 33,49 грн/€1.

Курс валют в Україні на 27 жовтня 2020:

  • $1 – 28,33 грн;
  • €1 – 33,49 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3309 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7124 грн.

Курс валют НБУ на 27 жовтня 2020 в Україні

Курс долара до кінця 2020

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Його вартість коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронакризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.

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