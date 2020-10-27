Дружина та теща кандидата у мери Львова на місцевих виборах 2020 Андрія Садового захворіли на коронавірус.

У Садового ПЛР-тестування не підтвердило Covid-19, однак кілька днів він перебуватиме на самоізоляції.

– Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку, – повідомив Андрій Садовий.

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Кандидат планує повернутися до роботи після повторного негативного тесту на коронавірус.

Вибори мера Львова

На виборах мера Львова лідирує Андрій Садовий.

Кандидата підтримали 41,12% виборців, які 25 жовтня брали участь у голосуванні.

Водночас Садовий повідомив, що готовий до другого туру. Детальніше про вибори мера Львова читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Андрій Садовий