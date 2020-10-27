Хто проходить у Київраду 2020 – список партій

Марина Порошенко повідомила, що за уточненими результатами паралельного підрахунку голосів Євросолідарність перемогла на виборах до Київради, набравши 20,29% голосів виборців.

Тому партія отримає найбільшу фракцію в Київраді. Друге місце зайняла партія чинного мера з результатом – 19,44%.

За словами політика, Європейська солідарність ніколи не допустить реваншу проросійських сил, не дасть призначати в столиці кураторів і “смотрящих” із Банкової, зможе захистити та продовжити реформи, які були розпочаті ще у 2014 році. Насамперед – реформу децентралізації.

– У новому складі Київської міської ради ми закликаємо об’єднуватись навколо конструктивної роботи на користь столиці та її жителів. Водночас ми будемо тією контролюючої силою, яка не дасть протягнути непрозорі рішення та корупційні схеми. Як переможці виборів, ми наполягаємо на формування більшості у Київраді навколо наших принципів і завдань, які потрібно вирішувати, – зазначає Порошенко.

За її словами, у пріоритеті має бути невідкладна реалізація чіткого плану боротьби з Covid-19 і підтримка лікарів та забезпечення лікарень; проведення повного аудиту міського бюджету та підготовка принципово іншого, соціально-орієнтованого бюджету на 2021 рік.

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А також затвердження остаточного і збалансованого нового Генерального плану міста, який унеможливить хаотичну забудову та брудні схеми в будівельній галузі; розв’язання проблем транспорту та інфраструктури; підтримка та захист малого і середнього бізнесу.

– Не менш важливим для нас є підтримка освіти та культура, які точно будуть нашим пріоритетом. На наше глибоке переконання, Київ завжди був особливим містом. Своєрідним форпостом для всієї країни, з якого розпочиналися політичні та громадянські рухи, які потім поширювалися на всю Україну. Саме Київ на цих виборах сказав своє тверде слово, – переконана Порошенко.

Екзит-пол виборів до міськради Києва

Соціологічна група Рейтинг оприлюднила результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 до Київради.

Згідно з даними, лідирує партія УДАР, яку підтримали 21,3 % виборців. Перший у списку партії – Віталій Кличко.

Також п’ятивідсотковий барєр подолали такі політсили: