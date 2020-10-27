Кіберполіція викрила діяльність 41 піратського сайту в Україні

Працівники кіберполіції провели операцію Пірати та викрили діяльність 41 сайту, який пропонував користувачам піратські фільми.

Для припинення порушення авторських та суміжних прав правоохоронці провели 60 обшуків майже в усіх регіонах України.

У ході спецоперації виявили 41 веб-ресурс, власники якого поширювали контент без згоди правовласників. Загальна суму збитків оцінюють у 25 млн грн.

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– Онлайн-кінотеатри відвідувало понад 10 млн осіб на день. Злочинці отримували прибуток за розміщення рекламних матеріалів, – розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту та телекомунікацій Андрій Мірошниченко.

Також було вилучено 60 тонн фальсифікованої продукції. Йдеться про підробку світових брендів спортивних товарів і продуктів харчування на Хмельниччині та Львівщині.

Злочинці реалізовували їх через інтернет. Поліція виявила 60 громадян, які вдавалися до правопорушень у сфері інтелектуальної власності та піратства. Чотирьом з них повідомлено про підозру.

Затримання хакерів у Харкові

Кіберполіція затримала групу хакерів у Харкові, які поширювали шкідливий вірус у мережі. Завдяки програмному забезпеченню зловмисники отримували доступ до банківських акаунтів користувачів.

Після цього вони виводили кошти на свої рахунки.