У четвер, 29 жовтня, київські школярі повертаються за парти після осінніх канікул. Водночас сім шкіл працюватимуть у дистанційному форматі.
Про це розповіла в ефірі одного з телеканалів начальник департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
– Ми припускаємо, що у дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл з четверга. Вчителів з підтвердженням коронавірусу у нас 1,5% від загальної кількості співробітників, – уточнила вона.
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Проте Фіданян попередила, що формат навчання у кожній конкретній школі залежатиме від ситуації із захворюваністю.
Осінні канікули 2020
У Києві осінні канікули почалися 21 жовтня і закінчуються 29 жовтня.
Водночас в інших регіонах, згідно з рекомендаціями Міносвіти, вони розпочалися 15 жовтня і мають завершитися 30 жовтня.
Після канікул можливий перехід шкіл на дистанційну або змішану форму навчання. Це залежатиме від епідемічної ситуації.