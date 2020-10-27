У четвер, 29 жовтня, київські школярі повертаються за парти після осінніх канікул. Водночас сім шкіл працюватимуть у дистанційному форматі.

Про це розповіла в ефірі одного з телеканалів начальник департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

– Ми припускаємо, що у дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл з четверга. Вчителів з підтвердженням коронавірусу у нас 1,5% від загальної кількості співробітників, – уточнила вона.

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Проте Фіданян попередила, що формат навчання у кожній конкретній школі залежатиме від ситуації із захворюваністю.

Осінні канікули 2020

У Києві осінні канікули почалися 21 жовтня і закінчуються 29 жовтня.

Водночас в інших регіонах, згідно з рекомендаціями Міносвіти, вони розпочалися 15 жовтня і мають завершитися 30 жовтня.

Після канікул можливий перехід шкіл на дистанційну або змішану форму навчання. Це залежатиме від епідемічної ситуації.