12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.

20 травня Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні адаптивного карантину до 22 червня.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Читайте: Кабмін продовжив карантин в Україні – нові правила

У країні дозволили роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Також уряд дозволив громадянам відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, салони краси.

З 25 травня відновилась робота громадського транспорту в Україні.

З 1 червня в Україні стартував третій етап послаблення карантину. Денис Шмигаль повідомив, що відкрилися спортивні зали, фітнес-центри, відновлено міжобласне автомобільне та залізничне сполучення, запрацювали заклади освіти.

26 серпня адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада через поширення коронавірусної інфекції в країні.

Адаптивний карантин передбачає розподіл країни на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Кожна зона регламентує запровадження певних обмежень.

Кабмін також дещо посилив карантинні заходи, попри колір зони.

– Обмежувальні заходи посилити в тих регіонах, в яких зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів та нічних клубів, діяльність установ громадського харчування з організацією дозвілля, – заявив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.

Коли закінчиться карантин

На засіданні Кабміну 13 жовтня дію карантинних обмежень в Україні вирішили продовжити до 31 грудня. Рішення ухвалили через стрімке погіршення епідситуації в Україні – у жовтні почали фіксувати понад 5 тис. нових випадків хвороби.

Уряд затвердив деякі нововведення, зокрема він обмежив кількість людей, які можуть брати участь у масових заходах під час карантину:

зелена зона – не більше 50 людей;

жовта зона – не більше 30 людей;

помаранчева зона – не більше 20 людей.