Українська вакцина від коронавірусу – Комісаренко про її унікальність

Унікальність української вакцини від коронавірусу полягає у тому, що вона працює на основі протеїну , який використовувався для створення експрес-тестів.

Про це розповів український вчений, біохімік та імунолог Сергій Комісаренко, який вже ознайомився з першими результатами розробки вакцини.

Над українською вакциною працювали вчені зі США, зокрема Михайло Фаворов. А з України це науковці з приватної компанії Діапроф-Мед, зокрема Микола Співак.

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За словами розробників, вакцина зареєстрована, як українська. Створювалася вона консорціумом, тобто спільними зусиллями Діапроф-Мед та американської компанії.

– Всі вакцини, які розробляються у світі, спрямовані на використання в них шипоподібного протеїну S. Він відіграє головну роль у проникненні вірусу у клітини. І тому більшість вакцин спрямовані проти цього протеїну S, – розповів Сергій Комісаренко.

За його словами, українські вчені використали зовсім інший протеїн N.

Загалом на поверхні цього вірусу є чотири протеїни. Найбільш відомий – шипоподібний S.

– Вони почали з того, що протеїн N є досить імуногенним, тобто викликає сильну імунну відповідь. Його спочатку використали для створення експрес-тестів, – зазначив вчений.

Коли науковці створили експрес-тест, то згодом вирішили, а чому б не спробувати зробити проти нього вакцину.

– Спочатку вони отримали проти нього антитіла, а потім перевірили, чи гальмують вони дію вірусу у клітинах людини. В Україні це зробити не можна було, бо у нас немає відповідної лабораторії, – розповів Комісаренко.

Перші доклінічні випробування проходили у Техаському університеті в Далласі.

Аби зрозуміти, чи має право на життя українська вакцина, варто провести першу та другу фазу випробувать. Якщо вона продемонструє свою ефективність, то тоді вчені зможуть перейти до фінальної стадії клінічних випробувань.

Українська вакцина від коронавірусу

20 жовтня українські дослідники представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази досліджень української вакцини проти коронавірусу.

Вони тривали шість місяців і включали наявність нейтралізації вірусу у культурі інфікованих клітин людини.