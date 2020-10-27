Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 27 жовтня у Києві зафіксували 525 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці 34 887 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За час пандемії вірус забрав життя 706 людей, за добу – семи українців. Усього коронавірус подолали 11 925 мешканців Києва, за добу – 176 осіб.
Захворіли:
- 301 жінка віком від 19 до 88 років;
- 190 чоловіків віком від 19 до 83 років;
- 14 дівчаток від 7 місяців до 17 років;
- 20 хлопчиків від 2 до 17 років.
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До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 104, у Дніпровському – 92 та Оболонському – 91.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.