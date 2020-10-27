Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 27 жовтня у Києві зафіксували 525 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 34 887 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 706 людей, за добу – семи українців. Усього коронавірус подолали 11 925 мешканців Києва, за добу – 176 осіб.

Захворіли:

301 жінка віком від 19 до 88 років;

190 чоловіків віком від 19 до 83 років;

14 дівчаток від 7 місяців до 17 років;

20 хлопчиків від 2 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 104, у Дніпровському – 92 та Оболонському – 91.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: