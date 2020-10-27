З 27 жовтня у Чернівцях змінили графік роботи закладів громадського харчування. Відтепер вони працюватимуть з 08.00 до 18.00.

Таке рішення ухвалила Комісія з ТЕБ та НС, оскільки з понеділка місто увійшло до червоної зони карантину.

Крім того, такі правила запроваджують у місті Новодністровськ та ще у трьох регіонах. Йдеться про Кіцманський, Хотинський та Кельменецький райони.

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У кафе та ресторанах дозволили приймати не більше 20 осіб одночасно. На одного відвідувача має припадати 10 кв. м.

Чернівці у червоні зоні

З 26 жовтня в Україні діє нове карантинне зонування. До червоної зони входять Чернівці, три регіони Чернівецької області, Миколаїв, Чернігів, Івано-Франківськ та інші.

Столиця залишається у помаранчевій зоні.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація