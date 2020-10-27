На кордоні затримали росіянина, який просить притулку в Україні

На Луганщині прикордонники затримали росіянина, який у камуфляжі з військовим наплічником хотів незаконно перетнути кордон України. Чоловік розповів, що втікає з Росії за переслідування через свої проукраїнські погляди.

Його виявили біля пункту пропуску Мілове Луганського загону поблизу населеного пункту Діброва.

За даними МВС, затриманий виявився 33-річним громадянином Російської Федерації. З собою мав армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та декілька тисяч російських рублів.

Читайте: Кордон України перетнули 311 тис. росіян з початку року, відмовили – 2,3 тис.

За словами росіянина, він із Казані, а з 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну чинної влади у Російській Федерації. У 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк Азов. За свої погляди неодноразово був засуджений та через постійні погрози і можливе нове ув’язнення, він вирішив втекти з країни.

Для з’ясування усіх обставин незаконного перетину кордону росіянина доставили до прикордонного підрозділу.

Під час складання справи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) росіянин написав заяву з проханням визнати його біженцем на території України та особою, яка потребує додаткового захисту.

Незаконний перетин кордону

У жовтні у Львові невідома жінка хотіла незаконно перевезти через кордон трьох дітей. Вона планувала вилетіти з Львівського аеропорту до Стамбулу.

Її з підробленим паспортом виявили під час оформлення пасажирів рейсу Львів-Стамбул. З нею було троє дітей 2014, 2016 та 2018 років народження.