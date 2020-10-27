Не тільки ПЦР-тести: МОЗ планує використовувати нові методи діагностики Covid-19

Міністерство охорони здоров’я планує додати нові методи для діагностики коронавірусу, щоб збільшити кількість тестувань.

Очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що вже найближчим часом хочуть почати використовувати тестування на антиген методом ІФА і нові експрес-системи.

– Антиген – це той же вірус. А лабораторій, які можуть використовувати метод ІФА, значно більше. Вони знаходяться, крім наших лабораторних центрів, і в лікарнях. У такій спосіб ми значно збільшимо кількість тестувань.

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Крім того, МОЗ планує закупити тести, які використовують експрес-метод визначення на антиген. Цей метод може дозволити проводити до 1 млн тестувань на місяць.

За словами міністра, такі тести місяць тому з’явилися у світі. Зараз МОЗ узгоджує необхідні нормативні акти про виділення додаткових коштів на закупівлю нових тест-систем.

Напередодні Максим Степанов повідомив, що кожен третій ПЛР-тест на Covid-19 може показати оманливий результат.

На це можуть впливати забір матеріалу, фізіологічні особливості, перебування вірусу в організмі у той період, коли фахівці беруть мазок.