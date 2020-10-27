В лікарнях Івано-Франківська, які приймають хворих на коронавірус чи з підозрою, вже заповнені усі ліжко-місця.

Про це на оперативній нараді у міськраді повідомила керівник управління охорони здоров’я Марія Бойко.

– Станом на ранок 27 жовтня у наших лікарнях з пневмоніями та підозрами на коронавірус госпіталізовані 399 людей. В Центральній міській клінічній лікарні – 265 осіб, у першій міській лікарні – 134 людини. Тобто, всі ліжка заповнені, – заявила Бойко.

За її словами, за останню добу з пневмоніями до двох лікарень потрапили 44 українця. За вихідні Covid-19 підтвердили у 366 осіб, з них 350 є мешканцями Івано-Франківська.

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Окрім того, Марія Бойко зазначила, що до лікарень госпіталізують лише людей з температурою та пневмонією.

Міський голова Руслан Марцінків наголосив, що у медичних закладах необхідно розгортати нові місця для хворих на коронавірус і не відмовляти людям, бо через цю ситуацію від них надходить багато скарг.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 27 жовтня в Україні підтвердили 6 677 нових випадків коронавірусу.

Загалом від ускладнень померло 6 590 осіб, за добу – 126. Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам, за добу – ще 2 799. Проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР.

Найбільше випадків зафіксували у Харківській області – 556, Києві – 525, у Львівській області – 478 та Одеській – 461.