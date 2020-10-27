Місцеві вибори 2020: що обіцяють міські голови у найбільших містах України

Згідно з попередніми результатами місцевих виборів 2020 більшість міських голів зможуть зберегти свої посади, що і прогнозували більшість експертів.

Звичайно, на це вплинув їхній результат на посадах, якого частково вдалося досягти завдяки процесу децентралізації.

Більше ресурсів – більше можливостей, тут все дуже просто. Під час виборчої кампанії очільники великих міст давали багато обіцянок щодо їхнього розвитку.

Так що ж обіцяють жителям великих міст України місцеві голови?

Віталій Кличко

Чинний очільник Києва Віталій Кличко, який з великою ймовірністю переможе на місцевих виборах, наприкінці серпня зробив достатньо гучну заяву щодо майбутнього столиці.

Протягом наступних п’яти років він збирається вивести столицю України у топ-100 міст світу.

Також під час прес-конференції влітку Кличко обіцяв зосередитися на чотирьох напрямках:

реновації старих забудов;

підвищення рівня екології;

розвиток соціальної інфраструктури;

розвиток транспорту.

Фактично, їх можна вважати основними завданнями міського голови Києва на наступні п’ять років. Якщо з питанням реновації будівель та екології все зрозуміло, то з розвитком інфраструктури і транспорту не все так просто.

Кличко вірить, що у Києві має бути така транспортна система, яка дозволить дістатися з одного кінця міста до іншого приблизно за годину. Для цього вже зараз ремонтують дороги та будують транспортні розв’язки.

Також облаштовують велосипедні доріжки, щоб було легше дістатися до більшості частин столиці на велосипеді.

Однак нині реальність така, що їх замало, а водії часто ігнорують спецдоріжки і перешкоджають рух велосипедистам.

План очільника Києва щодо інфраструктури – переваги центра міста у кожному районі. Тобто, щоб жителям будь-якої частини столиці не довелося їхати в лікарню через півміста.

Для цього будуватимуться нові дистадки, школи, медзаклади, парковки тощо. Але всі вони мають зводитися комплексно – разом з новобудовами, щоб забезпечувати комфортні умови проживання.

Крім того, в планах змістити частину адміністративних установ з центру столиці.

Плани у Кличка досить амбіційні, але потрібно не забувати, що з обіцянок на місцевих виборах 2015 року далеко не всі були виконані.

Наприклад, про розвиток веломаршрутів говорили ще п’ять років тому. Так, з’явилося багато нових доріжок, але не достатньо для того, щоб велосипедисти почували себе комфортно.

Геннадій Кернес

За результатами екзит-полів чинний голова Харкова Геннадій Кернес залишиться на своїй посаді. Загалом його цілі переплітаються з завданнями, описаними у програмі його партії Блок Кернеса – Успішний Харків.

Усього в програмі 15 кроків, але з них можна виокремити п’ять основних напрямків:

розвиток системи охорони здоров’я;

діджиталізація міста;

розвиток соціальної інфраструктури для комфорту громадян;

покращення безпеки міста;

збереження культурних та історичних надбань.

Фактично, у програмі партії Кернеса немає нових планів. Вона й надалі реалізовуватиме ті завдання, які поставила перед собою кілька років тому.

Тобто місто не змінюватиме напрямок свого розвитку.

Проте варто пам’ятати, що Кернес, згідно з статистикою порталу Слово і Діло, виконував приблизно 52% від усіх своїх обіцянок.

Та й частина планів партії перекликаються з тим, про що вже неодноразово казав президент Володимир Зеленський і його команда. Наприклад, діджиталізація це не стільки новація харківської влади, скільки процес, який розпочався незалежно від її бажання.

Найбільш амбіційними планами Кернеса, мабуть, є заміна старих тепломереж і мереж водопостачання, капітальний ремонт будівель та розроблення нових маршрутів для транспорту.

Геннадій Труханов

Нині у Труханова найбільше шансів стати міським очільником Одеси. Назва його програми – 7:40 Стратегія для Одеси. Вона складається з семи великих тем, які об’єднують 40 завдань для очільника міста.

Протягом п’яти років Труханов планує:

розвивати міську інфраструктуру (підвищувати якість життя);

розвивати міський транспорт;

створити комфортний простір;

зменшити кількість заторів;

озеленити місто;

подбати про соціальний захист жителів Одеси;

зробити Одесу містом майбутнього.

Звичайно, туди входять такі звичні для усіх міських очільників завдання, як ремонт доріг, будування шкіл, дитсадків, парковок. Та є й такі, які б Труханову варто було пояснити детальніше.

Наприклад, про економічно обґрунтовані тарифи, які регулює місто. Найімовірніше, йдеться про тарифи на комунальні послуги, але влада й так має встановлювати їх такими, які є економічно обґрунтованими.

– Встановлення Кабінетом міністрів, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку, – повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Також діджиталізація міста не є виключно задумом Труханова, адже цей процес вже розпочався і навряд чи міські очільники зможуть його зупинити.

Крім того, варто звернути особливу увагу на обіцянки будівництва нових об’єктів інфраструктури. Адже значна частина невиконаних обіцянок очільника Одеси припадає на відкриття нових дистадків, ліквідації черг туди, оновлення шкіл та стадіонів тощо.

Борис Філатов

Передвиборчою кампанією Бориса Філатова стало створення партії Пропозиція, яка пропонувала кардинально змінити місцеву владу. А саме: збільшити участь народу у владних процесах за допомогою ухвалення Муніципального кодексу.

Згідно з планами Пропозиції до зазначеного кодексу мають входити:

регулювання проведення референдумів;

впровадження селективних податків;

створення муніципальної варти та обрання шерифів;

передати контроль над низкою структур громаді;

обрання мирових суддів громадами.

Загалом пропагується будівництво держави знизу вгору. Проте як саме з влади на місцях має розбудовуватися “адекватна”, на думку партії Філатова, центральна влада, не зрозуміло.

Також у партії є свій маніфест, в якому майже немає конкретики. Єдине, що можна з нього виокремити – це бажання передати частину влади громадам, щоб люди безпосередньо могли приймати участь в ухваленні тих, чи інших рішень.

Тому у випадку переобрання Філатова міським головою потрібно буде стежити саме за цією обіцянкою.

Андрій Садовий

Чинний очільник Львова Андрій Садовий був дуже відкритим щодо своєї програми розвитку міста. За результатами екзит-полів, йому доведеться боротися за посаду міського голови з Олегом Синюткою.

Програма називається План дій 24/7, в якому пропонується вирішення проблем, про які говорять львів’яни.

Нині основними питаннями, які болять жителям Львова є:

слабка транспортна система;

забудова міста без створення інфраструктури;

слабка система громадського транспорту;

недостатня кількість зелених насаджень і рівень екології;

кількість місць для паркування;

вивезення сміття.

Вирішення цих проблем зводиться до того, про що говорять й інші очільники міст – ремонту магістралей, будівництва шкіл, будівництва об’єктів соціальної інфраструктури поруч з житловими зонами.

Нині Садовому варто зосередитися на транспорті у Львові, адже саме з ним пов’язано багато не виконаних обіцянок.

Та й плану щодо збільшення паркувальних місць нині немає, хоча це не та проблема, яку найважче вирішити. Загалом, добре, що Садовий у програмі опирається саме на те, на що скаржаться жителі міста, а не на те, що бачать чиновники.

Мерам міст потрібно взяти за звичку встановлювати собі дедлайни. Це добре, що обіцяють розвивати інфраструктуру, але хотілось би більше конкретики дій.

Якщо школа будується у певному районі, то до якої дати її мають здати в експлуатацію. Якщо ремонтують дороги, то скільки кілометрів і до якої дати.

Добре, що в нас є хоча б обіцянки кандидатів, але на місцях хотілося б мати більше конкретики.

Владислав Бомбела