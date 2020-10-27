Якщо раніше побачити когось на моноколесі було рідкістю, то зараз таких людей можна зустріти щодня. Та ще більше людей їздять на електросамокатах.

Народний депутат України Жан Беленюк частенько приїжджав до Верховної Ради на електросамокаті. Так він уникає проблем із заторами та паркуванням біля парламенту.

Читайте: У прифронтових селах Донбасу санітарок і поштарок пересадять на електровелосипеди

Оренда електросамокатів стала чи не найголовнішим трендом карантинного літа. Одна відома компанія виклику таксі, для експерименту завезла в столицю 500 двоколісних девайсів. Кажуть, що розбирали, як гарячі пиріжки.

Аби почати поїздку, треба відкрити додаток, обрати найближчий вільний самокат, просканувати QR-код і готово. Коштує таке задоволення 15 грн за хвилину.

В компанії запевняють, що коли цього транспорту побільшає, то ціни знизяться. Найбільше ж боялись, що самокати, які вільно стоять по всьому місту, банально розкрадуть.

Як не дивно, але самокати приживаються далеко не у всіх країнах. Наприклад у Парижі, компанія більше заробляє на прокаті електровелосипедів – вони французам ментально ближчі. В Україні вони тільки набувають популярності.

За останні п’ять років з’явилося вже більше десяти видів електротранспорту. Дітям найбільше подобаються мінісігвеї – на них легко їздити, та вони мало важать.

Електросамокат універсальний для всіх молодих людей, але не дуже практичний – з ним не зручно у магазині та громадському транспорті.

Моноколесо – дуже практичне, але складне у користуванні. Універсальними, але більш серйозними речами є електровелосипеди та електроскутери.

Швидкість до 80 км/год, запас ходу – на 80 км. Якщо попередні девайси скоріше для розваг, то це – вже виключно для транспорту. Важливо, що вони підходять лише для рівних автомобільних доріг, бо мотор знаходиться прямо на колесі. Пошкодивши колесо ремонт виявиться недешевим.

У Сумах живе українець, який особисто проектує та збирає електросамокати. Його творіння – це позашляховики у світі міні-транспорту.

За останні чотири роки Мстислав сконструював вже вісім самокатів. Спочатку винахід працював взагалі на бензині, а далі – кожна нова модель виходила краща за попередню.

Коштує такий авторський винахід $1 тис. І це фактично ціна собівартості, оскільки імпортувати деталі не оптом виходить дуже дорого.

Та якщо налагодити виробництво – вийде значно дешевше. Один самокат вже навіть поїхав до Польщі.

Диво інженерії розкладається за 10 секунд. Але їде лише до 20 кілометрів і теж тільки для європейських доріг.

Транспорт у містах все більше стає схожим на реалії XXI століття, тоді як інфраструктура досі залишається в XX.

Окреме питання – правовий статус таких учасників руху. У вересні Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні, який має врегулювати права міні-електротранспорту, за порушення нових правил навіть передбачається штраф до 130 грн.

Так, користувачеві буде заборонено: кататись напідпитку, їздити із телефоном в руках, брати с собою пасажира, якщо це не передбачено конструкцією, пересуватись без захисту і найбільш суперечливе – їздити по тротуарах.

За новими правилами водії мають рухатись проїзною частиною, але, наприклад, на деяких дорогах рух настільки інтенсивний, що це небезпечно. Тим більше крайньою смугою постійно рухається громадський транспорт.

Авторка законопроекту Юлія Клименко, зізнається, що навколо цієї заборони досі точаться багато дискусій. Адже ані пішоходи, ані автомобілісти не дуже то й радіють появі на дорозі різних сігвеїв та моноколес.

У Європі з цим вже визначились – жодних самокатів на тротуарах. Але там принаймні є велодоріжки. Одні з найбільш суворих правил у Великій Британії. Там до цього літа офіційно кататись можна було лише на власному подвір’ї.

Екоавтобуси ЗАЗ в Євросоюзі

Запорізький автомобілебудівний завод сертифікує нову модифікацію автобуса ЗАЗ А10 міський за новітнім екологічним стандартом Євро-6. Це означає, що незабаром в європейських містах на лініях громадського транспорту з’являться автобуси українського виробництва.

На ЗАЗі повідомляють, що виробництво сертифікованої по Євро-6 модифікації 10-метрового низькопідлогового А10 стартує найближчим часом.