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Факти / Україна

Спалах Covid-19 в Офісі президента: захворіли Ковалів і Смирнов

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів захворіла на коронавірус. Також хворобу діагностували у її чоловіка і дітей.

– Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на Covid-19. Попри те, що ми чітко дотримувалися всіх санітарних норм, ця хвороба не оминула нас. Вірус дуже близько, поруч з нами, – розповіла Ковалів.

Вона зазначила, що їх стан оцінюється, як задовільний.

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Прес-секретар президента України Юлія Мендель повідомила, що коронавірус також діагностували у заступника глави ОП Андрія Смирнова. 

– У Юлії Ковалів та Андрія Смирнова справді виявили коронавірусну хворобу Covid-19. Вони перебувають на самоізоляції, – заявила Мендель.

У коментарі Фактам ICTV Юлія Мендель зазначила, що Офіс президента регулярно проводить тестування співробітників.

– Нині всі співробітники теж пройдуть тести. В Офісі суворо дотримуються карантинних заходів, зокрема користуються дезінфекторами та масками, виміряють температуру, за можливості, співробітники працюють з дому, – заявила Юлія Мендель.

Вона наголосила, що президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Андрія Єрмак здорові і почуваються добре.

– Офіс президента не впроваджуватиме додаткових карантинних заходів, – підкреслила Мендель.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 27 жовтня підтвердили 355 601 випадок.  За добу виявили ще 6 677 хворих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 6 590 осіб, за добу – 126.

Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам, за добу – ще 2 799.

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