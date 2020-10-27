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Факти / Україна

Спалах Covid-19 в ОП та нові експрес-тести: карантин 27 жовтня в Україні

У МОЗ України заявили, що станом на 27 жовтня ситуація з поширенням Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

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Уряд планує виділити додаткові кошти на придбання експрес-тестів на виявлення антитіл.

– Ці тести з’явилися у світі буквально місяць тому. Ми зараз порахували, провели переговори з компаніями-постачальниками, яку кількість тестів вони зможуть поставити в Україну. Зараз узгоджуємо нормативний акт, постанова Кабміну про виділення додаткових коштів на це тестування і на закупівлю таких тест-систем, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед правоохоронців МВС за добу коронавірус виявили у 347 працівників. Через ускладнення, які викликав Covid-19, помер один правоохоронець.

За добу у ЗСУ коронавірус підтвердили у 83 людей, загалом хворіють 1 383 військових.

Читайте: Закриття шкіл не допомагає в боротьбі з коронавірусом - ВООЗ Не тільки ПЦР-тести: МОЗ планує використовувати нові методи діагностики Covid-19 Кожен третій ПЛР-тест на Covid-19 може показати оманливий результат – Степанов

Коронавірус в Офісі президента

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів захворіла на коронавірус. Також хворобу діагностували у її чоловіка і дітей.

Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на…

Опубликовано Yuliya Kovaliv Вторник, 27 октября 2020 г.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель повідомила, що коронавірус також діагностували у заступника глави ОП Андрія Смирнова.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 27 жовтня підтвердили 355 601 випадок.  За добу виявили ще 6 677 хворих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 6 590 осіб, за добу – 126.

Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам, за добу – ще 2 799.

Фото: Dreamstime

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