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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

США готується до можливих масових мітингів на тлі виборів

Міністерство внутрішньої безпеки США готую своїх співробітників до масових заворушень, які можуть початися у під час виборів 3 листопада.

Мова йде про загони спецпризначення Служби митного і прикордонного контролю, а також Служби імміграційного і митного контролю, повідомляє CNN.

Читайте: Вибори у США: хто переміг у дебатах Трампа з Байденом

– Нині немає конкретної розвідувальної інформації про наявність конкретної загрози спалахів насильства. Але наші команди готові діяти так, як потрібно, – заявив заступник міністра внутрішньої безпеки Кен Кучинелли.

За даними телекомпанії,  нині вони проводять інтенсивні тренування.

Поліція Нью-Йорка з 26 жовтня мобілізує додатково сотні своїх співробітників для запобігання можливим інцидентам на виборчих дільницях і в громадських місцях напередодні виборів.

Дебати Трампа та Байдена

23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти США Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.

Вибори у США пройдуть 3 листопада.

Джерело: CNN

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