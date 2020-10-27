Кандидат у мери Києва від партії Голос Сергій Притула визнав, що очікував на інший результат виборів, але не бачить у цьому трагедії.

– Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом, на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу! – написав він у соцмережі.

Водночас він наголосив, що Голос матиме фракцію у Київраді, аби боротися зі свавіллям корупціонерів та забудовників.

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– Щодо явки, то тут роботи непочатий край. Звичайно, фактор пандемії вплинув, але більше на відвідуваність дільниць вплинули тотальна зневіра людей у тому, що вони можуть своїм голосом на щось впливати, та незнання того, які повноваження завдяки децентралізації перейшли від центральної влади на місця, – наголосив Притула.