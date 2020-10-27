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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 27 жовтня можуть обмежити вхід на три станції метро – список

У Київському метрополітені повідомили, що 27 жовтня у зв’язку з проведенням футбольного матчу між командами Шахтар (Донецьк) та Інтер (Мілан) на НСК Олімпійський, можливі зміни у роботі метро.

Перед початком гри о 19.55 можливе обмеження чи закриття станції Олімпійська на вхід  для пасажирів.

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Після закінчення футбольного матчу, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій:

  • Палац спорту;
  • Олімпійська;
  • Площа Льва Толстого.

У метрополітені пояснили, що такі заходи потрібні для уникнення масового скупчення людей.

Шахтар – Інтер

Футбольний матч між Шахтарем та Інтером відбудеться 27 жовтня на НСК Олімпійський о 19.55. Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1).

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