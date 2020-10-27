Україна не має статусу розробника вакцини проти Covid-19 – Ляшко

Україна не має міжнародного статусу розробника вакцини проти коронавірусу.

Але це ніяк не впливає на вітчизняні дослідження, заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко в ефірі Громадське радіо.

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– Ми зможемо пояснити, у чому унікальність української вакцини, коли відповідні матеріали з’являться у експортному центрі МОЗ, бо нині на це розповсюджується авторське право виробників, – сказав Ляшко.

Нині в Україні шукають підприємство, яке готове взятися за виробництво вітчизняної вакцини.

Водночас тривають перемовини з організаціями, чиї вакцини перебувають на третій стадії клінічних випробувань.

Українська вакцина проти Covid-19

20 жовтня українські дослідники представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази досліджень кандидата у вакцини проти коронавірусу.

Вони тривали шість місяців і включали наявність нейтралізації вірусу у культурі інфікованих клітин людини.

Джерело: Громадське радіо