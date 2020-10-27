PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Івано-Франківську діти повернуться до школи з 28 жовтня

В Івано-Франківську навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі попри те, що місто внесли до червоної зони карантину.

Діти продовжать навчання з 28 жовтня. Через випадки інфікування серед вихованців та персоналу дитячий садок у с. Підчепари та садок №29 Кобзарик зачиняються на карантин.

Ліцей №24 та Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр працюватимуть дистанційно, поки місто входить до червоної зони.

Читайте: На Київщині школи з червоної зони перейдуть на дистанційне навчання

Івано-Франківськ у червоній зоні

З 26 жовтня в Україні діє нове епідемічне зонування. До червоної зони увійшов Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області, а також Харків, Суми, Полтава, Чернівці та інші.

Міста Калуш і Львів віднесли до помаранчевої зони.

Джерело: Івано-Франківська міська рада

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка