В Івано-Франківську діти повернуться до школи з 28 жовтня

В Івано-Франківську навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі попри те, що місто внесли до червоної зони карантину.

Діти продовжать навчання з 28 жовтня. Через випадки інфікування серед вихованців та персоналу дитячий садок у с. Підчепари та садок №29 Кобзарик зачиняються на карантин.

Ліцей №24 та Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр працюватимуть дистанційно, поки місто входить до червоної зони.

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Івано-Франківськ у червоній зоні

З 26 жовтня в Україні діє нове епідемічне зонування. До червоної зони увійшов Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області, а також Харків, Суми, Полтава, Чернівці та інші.

Міста Калуш і Львів віднесли до помаранчевої зони.

Джерело: Івано-Франківська міська рада