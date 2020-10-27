В Україну поставлено 665 тис. доз вакцин проти грипу виробництва Франції, Нідерландів та Південної Кореї. Перша партія незабаром надійде у заклади охорони здоров’я для щеплення медиків, що працюють з хворими на Covid-19.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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– Циркуляція вірусів грипу під час пандемії Covid-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з Covid-19, – сказав лікар.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов уточнив, що до епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено:

500 тис. доз вакцини Ваксігрип Тетра (виробник — Санофі Пастер, Франція, чотиривалентна);

45 тис. доз вакцини Інфлувак (Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди, тривалентна);

120 тис. доз вакцини Джісі Флю (Грін Кросс Корпорейшн, Південна Корея, тривалентна).

Під час минулого епідемсезону в Україні вакцинувалися 0,6% населення, частка дітей серед щеплених становила 10,5%.

Вакцина від коронавірусу

Максим Степанов повідомив, що вакцина від коронавірусної хвороби буде готова через рік. Це пов’язано з тим, що лікарі будуть проводити випробування у три етапи, які займуть близько року.

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