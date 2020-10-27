Вперше з часів незалежності України в Раді провели аудит

Рахункова палата вперше за всю історію незалежності України провела аудит Верховної Ради. Він охопив проміжок часу з 2013 до 2019 року. За цей час на парламент витратили з держбюджету 7,7 млрд грн, а з місцевих бюджетів — майже 114 млн грн.

Аудит мав перевірити, наскільки ефективно використовували бюджетні гроші та як відбувалося управління державним майном Апаратом Верховної Ради.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан зазначив, що аудитори виявили недоліки, порушення і правові прогалини, але парламентарі готові їх усувати.

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Основна частина коштів, використаних за ці 7 років, пішла на здійснення законотворчої діяльності парламенту (51%) та обслуговування та організаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення Ради (44%).

Ще 5% витралили на фінансову підтримку санаторно-курортного комплексу, висвітлення діяльності парламенту через ЗМІ та розвиток електронного урядування.

Водночас Апарат ВР не повністю забезпечив продуктивне, результативне та економне використання бюджетних коштів, а також ухвалення законних та своєчасних управлінських рішень щодо грошей та державного майна.

Джерело: Рахункова палата