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Факти / Україна / Політика

Вибори мера Черкас: Слуга народу і ЄС можуть підтримати кандидата від Голосу

Партія Слуга народу може підтримати на виборах мера Черкас кандидата від Голосу Віктора Євпака, який, за даними екзит-полу, вийде до другого туру разом із чинним мером Анатолієм Бондаренком.

Про це заявив голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко в ефірі Свобода слова на ICTV.

– Щодо Черкас хотів би додати таку позицію попередню. Ми, партія Слуга народу, проводимо перемовини із місцевим осередком щодо підтримки можливої пана Євпака. Я думаю, що найближчим часом це визначиться, – сказав він.

Зі свого боку нардеп від Європейської солідарності Вікторія Сюмар заявила, що кандидат від Голосу може розраховувати і на підтримку ЄС.

Нагадаємо, Євпак – експерт у сфері IT, багато років займається програмуванням. Він брав участь у першому сезоні проекту Нові лідери на ICTV.

Читайте: Досвід переміг: чому конкурентам Кличка не вдалося взяти крісло мера у Києві

Бондаренко в опалі Зеленського

Під час пресс-конференції 20 травня президент Володимир Зеленський назвав мера Черкас Бондаренка “бандитом” через те, що він пішов проти рішення центральної влади і постановив зняти карантин у місті раніше за всю країну.

Зеленський назвав Бондаренка популістом і повідомив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.

Мер Черкас пояснив кримінальні справи проти себе політичною діяльністю та подав на Зеленського до суду.

1 жовтня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову Бондаренка до Зеленського.

Джерело: Свобода слова

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