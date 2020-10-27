Тести на коронавірус в Україні можна зробити безкоштовно, але не усім охочим. МОЗ визначив чіткий перелік тих, хто може здати ПЛР-тест на Covid-19 безоплатно.

Кого тестують на Covid-19 безкоштовно

Зокрема, безкоштовно тестують усіх, хто має ознаки коронавірусної хвороби. Тобто якщо в пацієнта є виражені симптоми гострої респіраторної інфекції, кашель, температура й задишка, то йому не можуть відмовити у безоплатному тестуванні.

Членам сім’ї та особам, які контактували з хворим пацієнтом, можуть зробити тест тільки за наявності симптомів хвороби. Якщо їх немає, то за бажання здати тест на на Covid-19 можна в приватній лабораторії власним коштом.

Також на безкоштовний ПЛР-тест можуть розраховувати:

медпрацівники, які працюють із пацієнтами, хворими на коронавірус (тестують раз на 14 днів);

працівники Нацполіції та Нацгвардії, які контактують із великою кількістю людей (тестують раз на 14 днів).

Крім того, варто звернути увагу, що під час планової госпіталізації пацієнта українські лікарні повинні безкоштовно робити ІФА-тест на антитіла.

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Як здати тест на коронавірус безкоштовно

Рішення про безкоштовне тестування ухвалює сімейний лікар. Приходити в лікарню і попросити зробити тест самостійно не потрібно.

Тому, якщо людина відчуває симптоми коронавірусної хвороби, то передусім повинна зателефонувати своєму сімейному лікарю. Його номер можна знайти в декларації, на сайті лікарні або в реєстратурі.

Він розпитує хворого про симптоми і вирішує, чи варто давати направлення на тестування або відправляти мобільну бригаду для проведення тесту.

Важливо розуміти, що потрібно не йти на прийом, а саме телефонувати. Оскільки якщо ви хворі, то можете інфікувати самого лікаря та інших людей.

Якщо лікар не бере слухавку, а температура висока (38-38,5°), потрібно викликати швидку за номером 103. Медпрацівники оцінять стан хворого і визначать, чи є необхідність у госпіталізації.

Якщо пацієнт досі не уклав декларацію з сімейним лікарем або лікар відмовив йому у виклику мобільної бригади, попри наявність симптомів, радять зателефонувати на регіональну телефонну гарячу лінію з питань коронавірусу. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної гарячої лінії.

Разом з тим головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував появу нових експрес-тестів на Covid-19. Вони також будуть безкоштовні для людей.

Достовірність нових тестів така ж, як і звичайних ПЛР, але головне – лікар зможе зробити тест відразу після госпіталізації пацієнта, протягом 15-30 хвилин та без лабораторних умов.